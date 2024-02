Incendio a Rivalpo di Arta Terme, al lavoro anche l’elicottero della Protezione Civile

Incendio a Rivalpo di Arta Terme.

Nel pomeriggio di oggi, 2 febbraio 2024, un incendio boschivo è scoppiato nell’area di Rivalpo, nel territorio comunale di Arta Terme. Le fiamme si sono sviluppate ad una quota pari a 906 metri sul livello del mare, per cause al momento ancora sconosciute. L’area interessata è di circa un ettaro.

Sul posto è intervenuta, poco dopo le 15, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo con un’autopompa, un autocarro e un mezzo fuoristrada dotati di moduli AIB (Antincendio Boschivo). All’arrivo sul posto dei Vigili del fuoco l’incendio lambiva le ultime case del paese e si stava propagando verso monte in direzione di alcune baite per cui la squadra dei pompieri carnici si è divisa per attaccare il fuoco su due fronti: da una parte a protezione delle case del paese e dall’altra per fermare l’avanzata delle fiamme.

Vista l’estensione dell’incendio, circa un ettaro, e la vicinanza delle fiamme ad abitazioni i vigili del fuoco hanno richiesto, tramite la sala operativa regionale della Protezione Civile di Palmanova, l’ausilio del Corpo Forestale Regionale, dei volontari AIB di Protezione Civile di Paularo e dell’elicottero regionale, al lavoro pescando l’acqua nel rio Chiarsò.

Spente le fiamme le squadre hanno provveduto alla bonifica dell’area incendiata. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio, che fortunatamente non ha coinvolto persone e neanche abitazioni. I vigili del fuoco hanno terminato l’intervento alle ore 18.00 circa.