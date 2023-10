La cassetta degli attrezzi era stata rubata.

Un uomo di 33 anni è stato denunciato dai carabinieri di Gemona del Friuli per ricettazione: è infatti stato trovato in possesso di una cassetta degli attrezzi che era stata oggetto di furto ai danni di una donna austriaca. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria; per il giovane, un cittadino di origine rumena residente ad Arta Terme, è invece scattata la denuncia.