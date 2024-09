Il concerto di chiusura è in programma sabato 14 settembre alle 21 ad Arta Terme

Concerto di chiusura dell’ottava edizione del festival Friuli Concertante, promosso dagli Amici della Musica di Udine, alla scoperta del Friuli storico attraverso concerti, incontri e visite guidate. La seguita rassegna di 41 concerti realizzati da giugno a settembre, dalla Laguna alla Carnia, propone sabato 14 settembre, alle 21, a Palazzo Savoia di Arta Terme, nell’ambito della manifestazione “Vee di fieste“, il recital del chitarrista e compositore Christian Lavernier.

L’eclettico e virtuoso maestro delle corde, esegeta particolarmente apprezzato per le sue interpretazioni su un raro strumento a undici corde, unico al mondo, sarà protagonista del concerto dal titolo “Shades” con una appassionante monografia di sue composizioni. Un viaggio sensoriale di undici brani omaggio a grandi personalità dell’arte, tra cui “Light Side”, dedicato a Lucio Fontana, “Bach and back”, a Johann Sebastian Bach, “Visioni simultanee”, a Umberto Boccioni, “Dubliners”, a James Joice, tra letteratura, arte figurativa e musica.

Il percorso di Christian Lavernier

Christian Lavernier si esibisce in importanti festival chitarristici di tutto il mondo, in Italia, Spagna, Inghilterra, Danimarca, Messico, Argentina, Cina e Giappone, ed è vincitore di prestigiosi concorsi internazionali come lo Joannhes Brahms, il Francesco Forgione, il Paul Harris. Ha collaborato con musicisti di alta caratura come Azio Corghi, Alberto Colla e Nicola Campogrande.

Oltre al repertorio classico e contemporaneo nell’ambito della musica colta, prende parte a concerti con artisti di svariati generi musicali, tra cui Tommy Emmanuel, Antonella Ruggero, Sarah Jane Morris e Peter Finger. Di spessore anche la sua produzione discografica, con premi e riconoscimenti ottenuti grazie alle sue incisioni per le major di settore come Universal Music – Ricordi ed Ema Vinci. Concerto ad ingresso libero. Tutte le informazioni su amicimusica.ud.it.