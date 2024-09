Tra settembre e ottobre, altri incontri aperti al pubblico inseriti nel progetto europeo

Beyond Snow – Oltre la neve, il progetto europeo che lavora sulle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici sull’arco alpino, ha in programma vari appuntamenti per i prossimi mesi in Carnia. Si tratta di confronti con il pubblico, laboratori e gruppi di lavoro per permettere a tutti di partecipare e di confrontarsi su una tematica che inciderà sempre più nel quotidiano di chi vive in montagna.

I prossimi appuntamenti

Il primo evento è in calendario venerdì 13 settembre, alle 17, a Forni di Sotto (Sala Azzurra di Santa Maria del Rosario). Si tratta dell’Open Talk sul futuro del turismo, della demografia e del lavoro. Cambiamento climatico e… lavoro. Quali nuove possibilità nelle Terre Alte? L’appuntamento è aperto a tutti; gradita ma non obbligatoria l’iscrizione per fini organizzativi (link: https://bit.ly/47oDYhH). Seguirà una degustazione dei prodotti vitivinicoli dell’associazione AD ALT.

Si prosegue giovedì 19 settembre, alle 14.30, a Prato Carnico (Sala consiliare) con il gruppo di lavoro Anticipare insieme gli impatti del clima per le aziende della Carnia, evento rivolto agli operatori economici.

Doppia tappa, infine, ancora a Prato Carnico: sabato 21 settembre, alle 9, nella Casa del Popolo, laboratorio BeyondSnow. Sinergie per una Val Pesarina accogliente (aperto a tutti, su iscrizione qui: https://rb.gy/q42qff). Infine, sabato 5 ottobre, sempre alle 9, ma nell’Auditorium, ultimo incontro BeyondSnow. I risultati del processo partecipativo in Val Pesarina (su iscrizione).

Tutti gli eventi sono organizzati dalla Comunità di montagna della Carnia con l’aiuto e il supporto delle amministrazioni locali di Forni di Sotto e Prato Carnico. Per iscriversi e scaricare i programmi delle singole giornate: https://www.carnia.comunitafvg.it/it/prossimi-eventi-del-progetto-beyond-snow-42114