Incidente a Comeglians.

Un uomo di circa 62 anni di età è stato soccorso dai sanitari, nella tarda mattinata di oggi, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la viabilità del territorio comunale di Comeglians.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenze carabinieri della Compagnia di Tolmezzo), mentre viaggiava in sella a una motocicletta è caduto ed è rovinato malamente sull’asfalto. Apparentemente nessun altro mezzo è stato coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero di emergenza di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Rigolato e l’elisoccorso. Attivati per quanto di competenza i vigili del fuoco.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato poi trasportato all’ospedale di Tolmezzo con l’ambulanza per la cura di lesioni agli arti inferiori, stabile cosciente, in codice giallo.