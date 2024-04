Prima litiga furiosamente con i genitori, poi prende a pugni un carabiniere

Arrestato un 35enne a Comeglians.

Un uomo di 35 anni residente a Comeglians è stato arrestato dopo aver aggredito un carabiniere giunto insieme a un collega per intervenire in una situazione di lite segnalata nella sua abitazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di mercoledì 3 aprile.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe litigato furiosamente con i suoi genitori e una zia. A causa della disputa familiare, la pattuglia dell’Arma di Forni di Sopra è stata allertata dalla centrale. Tuttavia, al sopraggiungere delle forze dell’ordine, anziché calmarsi, l’uomo ha reagito con violenza, colpendo un carabiniere alla testa con un pugno.

La prognosi per il militare è di due giorni; anche l’aggressore ha riportato ferite non gravi durante l’alterco ed è stato portato in pronto soccorso per le cure. Una volta dimesso, è stato trasferito al carcere di via Spalato a Udine in attesa dell’udienza di convalida. Attualmente, la sua posizione è sotto esame dell’Autorità giudiziaria.