Cerimonie in Carnia in memoria dei caduti.

Nei primi giorni di novembre, in occasione della festa dell’Unità nazionale e delle forze armate del 4 novembre, nei comuni di Amaro, Cavazzo Carnico, Tolmezzo e Verzegnis si svolgeranno diverse cerimonie in occasione della Festa delle forze armate e in memoria dei Caduti di tutte le guerre.

Oltre al consueto passaggio della fiaccola alpina, che lunedì primo novembre, partendo da Timau raggiungerà i comuni di Tolmezzo (alle 10.10 presso il monumento all’Alpino di piazzale Vittorio Veneto) e Amaro (alle 10.45), sono previste numerose altre cerimonie che coinvolgeranno i quattro capoluoghi e le relative frazioni.

L’evento clou a Tolmezzo.

A Tolmezzo l’evento centrale è costituito dalla Santa Messa in memoria dei Caduti di tutte le guerre che si terrà giovedì 4 novembre, alle 10.00, nel Duomo di Tolmezzo. A questo evento centrale, faranno da corollario numerose brevi cerimonie che si terranno il primo, il 4 e il 7 novembre, nel capoluogo e nelle varie frazioni, durante le quali verrà deposta una corona d’alloro in corrispondenza dei vari monumenti.

Analoghe commemorazioni si terranno anche nei comuni di Amaro (lunedì primo novembre), Cavazzo Carnico (giovedì 4 novembre) e Verzegnis (domenica 7 novembre). Il programma completo delle cerimonie è presente sui siti internet dei quattro comuni.

