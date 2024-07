Escursioni, teatro e concerti diffusi: in Carnia arriva Festival Darte

Festival Darte, concerti diffusi in Carnia.

L’arte tra genti, paesaggi e cultura della Carnia: arriva la quarta edizione del Festival Darte che dall’11 al 21 luglio, porterà un totale di diciassette appuntamenti nei sette comuni aderenti (Arta Terme, Cercivento, Paularo, Zuglio, Tolmezzo, Verzegnis e la nuova adesione di Sutrio), tra concerti, escursioni, visite guidate, yoga e microteatro sul filo del tema programmatico “L’acqua racconta”.

Sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Bim, dai partner internazionali Bösendorfer Wien e Imago Sloveniae Foundation, dai comuni nominati e con il sostegno degli Amici della Musica di Udine, del Consorzio turistico Arta Terme Benessere Alpino, Carnia Greeters, Carnia Holiday, Casa delle Arti di Gorizia e Coro Tita Copetti, la manifestazione diretta artisticamente dalla flautista Luisa Sello mette al centro la condivisione di esperienze tra ospitati ed ospitanti, dove gli abitanti dei borghi carnici si mettono in prima fila per accogliere i diversi pubblici e far vivere loro la storia, i paesaggi, le tradizioni.

Fanno da ambientazione i luoghi, i palazzi, i musei, le chiese, i parchi, le piazze, i vicoli dei paesini carnici, teatro di concerti con artisti internazionali e locali secondo varie formazioni, dal solista all’orchestra, attraverso ensembles e cori in diversi programmi, dalla musica antica alla contemporanea. Molti degli appuntamenti vengono anticipati da escursioni e visite guidate, oltre che da pratiche rigeneranti come lo yoga in un appuntamento dedicato all’Art Park di Verzegnis.

La prima settimana di Festival Darte comincia giovedì 11 luglio, alle ore 21.00 a Palazzo Savoia di Arta Terme, con la celebre formazione d’archi viennese Kropfitsch New Generation Ensemble, mentre venerdì 12 luglio, anticipato da una escursione alle ore 17.00 nel percorso “Cercivento: una Bibbia a cielo aperto” (prenotazioni: 388.3432047), alla Cjase da Int, alle ore 19.00, si esibirà il duo composto dal chitarrista Marko Feri e dal fisarmonicista Igor Zobin, insieme tra virtuosismi ed empatie in un progetto per “Go!2025”.

Nella chiesa di San Andrea Apostolo, nel piccolo e incantato borgo di Lovea, sabato 13 luglio alle ore 17.00 si esibiranno la flautista Luisa Sello ed il fisarmonicista Gianni Fassetta in un programma dedicato ad Astor Piazzolla, mentre alle ore 21.00, nella storica pieve di San Martino a Verzegnis, dalla Romania sarà protagonista il brillante ensemble d’archi Tiberius Quartet.

Ben tre sono gli appuntamenti della prima domenica del festival. Domenica 14 luglio alle ore 11.00 nella Chiesa di San Martino a Rivalpo, si esibirà il talento carnico Andrea Nassivera alla fisarmonica, alle ore 15.30 ci sarà la visita alla pieve matrice di San Pietro a Zuglio (info@carniagreeters.it; 340.1609684), con a seguire il concerto di liuto e viola da gamba con il duo La Serenissima.

Alle ore 20.00, alla casa-museo La Mozartina 2 di Paularo in borgo Sant’Antonio, ci sarà la visita alla residenza musicale istituita dal compositore Giovanni Canciani (museomozartina@libero.it; 328.4186585), ed alle ore 21.00 il concerto dal titolo “Beatles Songs” con i Longega Quartet composto da violoncello, pianoforte, contrabbasso e batteria. Le informazioni su tutti gli appuntamenti ed i programmi, fino al 21 luglio, sono sul sito www.amicimusica.ud.it.