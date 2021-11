Forni di Sopra nel calendario nazionale dei carabinieri.

C’è un “pezzo” di Friuli nel nuovo calendario dell’Arma dei Carabinieri 2022, che celebra i duecento anni del primo Regolamento Generale dell’Arma. Un panorama di Forni di Sopra, infatti, è stato scelto come immagine che accompagna il mese di gennaio del calendario da tavolo, una delle proposte editoriali legate all’iniziativa.

Il calendario da tavolo, dedicato al tema Carabinieri… persone e territorio, racconta in simboliche fotografie il cambiamento del tessuto sociale nelle aree interne del Paese e del loro lento ma inesorabile spopolamento. Territori in cui spesso gli unici presìdi di prossimità dello Stato sono la stazione carabinieri e il municipio. A questa narrazione iconografica si affiancano immagini di alberi monumentali presenti nel nostro territorio, silenziosi testimoni delle mutazioni storiche. L’intero ricavato della vendita di questo calendarietto da tavolo è devoluto all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri.

Il notevole interesse da parte del cittadino verso il calendario storico dell’Arma, oggi giunto a una tiratura di quasi 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, giapponese, cinese e arabo, nonché in lingua sarda), è indice sia dell’affetto e della vicinanza di cui gode la Benemerita, sia della profondità di significato dei suoi contenuti, che ne fanno un oggetto apprezzato, ambito e presente tanto nelle abitazioni quanto nei luoghi di lavoro, quasi a testimonianza del fatto che “in ogni famiglia c’è un Carabiniere”. Iniziata nel 1928, la pubblicazione del Calendario, giunta alla sua 89esimo edizione. Oltre al Calendario, è stata pubblicata anche l’edizione 2022 dell’Agenda, e a completare l’offerta editoriale c’è il Planning da tavolo dedicato allo Squadrone Eliportato Cacciatori.

La presentazione di oggi a Udine dell’iniziativa segue quella di ieri a Roma da parte del Comandante Generale dei carabinieri, Teo Luzi. A presentare l’opera realizzata dal maestro Sandro Chia e lo scrittore Carlo Lucarelli, nella splendida cornice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, erano presenti il giornalista e conduttore televisivo Tiberio Timperi e la conduttrice televisiva, Daniela Ferolla.

La foto di Forni di Sopra nel calendario da tavolo 2022 dei carabinieri

