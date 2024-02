Inaugurazione per l’Hotel Italia: 36 camere per scoprire Forni di Sopra

L’inaugurazione dell’hotel Italia.

Si è svolta martedì 27 febbraio l’inaugurazione dell’Hotel Italia di Forni di Sopra. La struttura, che si trova nella frazione di Andrazza, ha riaperto i battenti dopo 22 anni. Al taglio del nastro era presente anche l’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini, il consigliere regionale Stefano Mazzolini e il sindaco Marco Lenna. L’albergo conta 36 camere, rimarrà aperto sia nei mesi invernali che in quelli estivi ed è una delle due strutture ad aver riaperto i battenti negli ultimi mesi a Forni di Sopra.

“La partnership pubblico-privato è fondamentale per lo sviluppo della montagna del Friuli Venezia Giulia – ha commentato l’assessore Bini – le importanti risorse messe a disposizione dalla Regione devono andare di pari passo con gli investimenti privati, in grado di far crescere ulteriormente il turismo, i posti letto e l’occupazione del territorio”, ha commentato l’esponente della Giunta a margine del taglio del nastro.