L’appuntamento conclusivo del Grand Slam Dolomitico.

È in calendario per domenica, 13 ottobre, l’ultimo appuntamento di “Grand Slam Dolomitico”, il circuito in dodici prove che unisce ciclismo e podismo e i territori di Cadore, Comelico e Carnia, in alcune tra le più suggestive località montane tra Veneto e Friuli. Sarà proprio il Friuli a ospitare l’atto conclusivo della manifestazione: in programma, a Forni di Sopra, c’è il Trail delle Malghe, evento a cura del Gruppo sportivo Stella Alpina.

Il percorso e il programma del Trail delle malghe.

Il percorso si sviluppa per 15 chilometri, su sentieri e strade di montagna con un dislivello positivo di 1.200 metri. Parte dalla piazza centrale di Forni di Sopra e sale su sentieri e piste forestali fino alla malga Tragonia (quota 1.760 metri), procede quindi fino a malga Tartoi (1.711 metri e a malga Varmost (1.750 metri) per poi scendere all’arrivo a Pradironc, località che dista un chilometro dal centro di Forni di Sopra e che è raggiungibile in auto o su comodo sentiero. La partenza del Trail delle Malghe, manifestazione giunta all’edizione numero 8, è prevista per le 9. Le premiazioni si svolgeranno, in zona arrivo, a partire dalle 14.

Contestualmente, è prevista anche la disputa di una manifestazione ludico motoria sulla distanza di 8 chilometri e con un dislivello positivo di 350 metri. In questo caso il via verrà dato alle 9.15.

Alla vigilia dell’ultimo appuntamento, il Grand Slam Dolomiti vede in testa alla classifica maschile Dante Dolmen con 5.134 punti davanti a Davide Nardei (4.651) e a Simone Vecellio Reane (4.494). Tra le donne comanda Martina De Silvestro (4.710 punti) su Cecilia De Filippo (4.160) e Leila Bressan (2.425).