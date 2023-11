Sette tirocini retribuiti nella Comunità di Montagna e in due Comuni della Carnia.

Anche quest’anno la Comunità di montagna della Carnia propone la possibilità di svolgere tirocini retribuiti presso i propri uffici ma anche nei comuni di Arta Terme e Sauris. Sulla base della normativa regionale, infatti, è stato pubblicato un bando per la selezione di 5 persone da inserire negli uffici dell’Ente e due da destinare ai Comuni.

Le mansioni e la retribuzione.

I tirocinanti verranno impiegati nei seguenti ambiti: gestione del personale, ufficio amministrativo presso la polizia locale, gestione dei tributi, gestione segreteria e organizzazione eventi presso l’ufficio cultura, gestione segreteria e organizzazione eventi presso l’ufficio programmazione europea, gestione pratiche amministrative presso il Comune di Sauris, gestione manutenzioni presso il Comune di arta Terme. I tirocini avranno una durata di sei mesi per 30 ore settimanali, a fronte di un’indennità di euro 700 lordi mensili ciascuno.

Come presentare domanda.

Per candidarsi è necessario – oltre alla maggiore età e all’assenza di condanne penali – essere in stato di inoccupazione o disoccupazione ai sensi della normativa vigente in materia, non avere già effettuato tirocini presso la Comunità di montagna della Carnia o nei Comuni di Arta Terme e Sauris, non avere avuto incarichi di collaborazione con gli stessi enti nei precedenti due anni.

I candidati ammessi alla selezione dovranno sostenere un colloquio volto a valutare l’aspetto motivazionale che avrà luogo il 28 novembre prossimo a partire dalle ore 9. Un punteggio aggiuntivo (5 punti) verrà attribuito ai residenti nei comuni della Comunità di montagna.

La domanda di ammissione deve essere redatta e trasmessa esclusivamente in via telematica, accedendo alla piattaforma dedicata tramite SPID, entro e non oltre le ore 12 del 24 novembre 2023. Il testo completo dell’avviso e il link per caricare la domanda si trovano al seguente indirizzo: https://www.carnia.comunitafvg.it/it/servizi-online-1386/t2022-7-tirocini-inserimento-reinserimento-lavoro-comunita-di-montagna-della-carnia-33289

Per informazioni telefonare al numero 0433 487711 o inviare un’e-mail all’indirizzo personale@carnia.comunitafvg.it .