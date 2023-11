Contatori incendiati a Udine, 20 persone ancora senza riscaldamento

Una ventina senza riscaldamento dopo l’incidente in un cantiere di Udine.

Una dozzina di famiglie è ancora senza riscaldamento e senza gas nel condominio di via Piutti a Udine, che da ieri sta subendo le conseguenze di un incidente avvenuto in un cantiere limitrofo.

Il braccio di un mezzo meccanico, infatti, ha toccato un cavo elettrico che ha scaricato a terra, facendo incendiare un tubo del gas e alcuni contatori di due edifici vicini. E’ stato lo stesso manovratore della macchina di cantiere, fortunatamente non colpito dalla scarica elettrica, a spegnerlo le fiamme della tubatura con un estintore.

Sul posto sono poi intervenuti anche i vigili del fuoco per estinguere le fiamme dei contatori e mettere in sicurezza l’area. Per precauzione, 12 famiglie sono state fatte evacuare mentre via Piutti e parte di via Baldasseria sono state chiuse al traffico.

Stamattina, 10 novembre, i tecnici sono intervenuti per ripristinare l’approvvigionamento idrico e anche la fornitura elettrica è stata riattivata, ma appunto una ventina di inquilini è per ora senza gas, tanto che molti di loro si sono fatti ospitare da familiari e amici.