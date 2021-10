La donna morta nell’incendio della sua casa a Cleulis di Paluzza.

Dramma nel pomeriggio in Carnia. Una donna di 80 anni è morta nell’incendio della sua abitazione in piazza della Vittoria a Cleulis, frazione di Paluzza.

Il rogo, le cui cause sono in corso di accertamento, non ha dato scampo all’anziana. È stata la figlia, consigliere comunale, a tentare di soccorrerla, ma senza riuscirvi.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Tolmezzo.

(Visited 710 times, 710 visits today)