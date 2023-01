I presepi di Trelli, frazione di Paularo.

Centosettanta abitanti, 58 presepi: è il miracolo di Trelli, piccola frazione del comune di Paularo, in provincia di Udine. La rassegna di presepi di Trelli è l’orgoglio di tutti gli abitanti: dedicata all’artista Giovanni Della Schiava, appassionato di presepi e creatore di numerosissime rappresentazioni della Sacra Famiglia.

I presepi di Trelli sono stati realizzati utilizzando molteplici e diversi materiali (legno, midollino, elementi naturali, ecc.), e trasformando oggetti della tradizione contadina in uso nelle case d’un tempo. Sono scolpiti nei sassi, dipinti nelle radici. Ognuno ha tirato fuori la propria vena artistica, offrendo il meglio di sè. Fino al 15 gennaio si possono visitare, tutti i giorni, dalle 14.30 alle 17. Si effettuano anche visite guidate (in italiano e friulano) per gruppi da 5 a 15 persone, previa prenotazione.

Cuore pulsante della visita sarà lo spazio museale ricavato nella casa di Della Schiava, fucina di tante opere realizzate con cura e amore; la chiesa di San Giovanni Battista ospiterà due presepi, uno allestito sul sagrato e un presepe tradizionale al suo interno; faranno poi da corollario i piccoli presepi dislocati nelle piazzette, nei cortili e sui davanzali della frazione di Paularo.