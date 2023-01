Il Parco Zoo Punta Verde di Lignano cerca un keeper: ma di che lavoro si tratta?

Il Parco Zoo Punta Verde di Lignano è alla ricerca di un keeper.

Il Parco Zoo Punta Verde di Lignano è alla ricerca di un Keeper, ovvero di un guardiano di zoo, per inserimento nella squadra della gestione e cura degli animali. Ma di che lavoro si tratta? A spiegarlo è lo stesso Parco Zoo.

“Il reparto cura degli animali si occupa della gestione quotidiana di tutte le specie presenti al Parco. La squadra è attualmente composta da 8 persone. Il lavoro è previsto con tutto l’organico del Parco inclusi giardinieri, manutentori ed educatori. In particolare, il guardiano di zoo si impegna a garantire il benessere degli animali a 360°, a nutrire gli animali, a pulire le aree dedicate agli animali e in parte ai visitatori, a pulire le attrezzature in dotazione, a osservare e documentare lo stato degli animali e il loro comportamento anche attraverso fotocamere e telecamere, a migliorare il benessere, attraverso il training sanitario, a curare il rapporto con i visitatori attraverso i keeper talk, a pensare in maniera proattiva a tutti gli aspetti degli animali”.

Dalle diete, al miglioramento dei reparti, alla creazione e realizzazione di arricchimenti per gli animali, in un percorso di crescita personale e professionale anche attraverso l’iscrizione ad associazioni specifiche. Requisiti: essere disposto a lavorare con orari irregolari, nei fine settimana, nei festivi, con il freddo, il caldo, la pioggia e il vento, vivere in un raggio di 40km dal Parco, nutrire amore e rispetto per gli animali.

E poi anche aver conseguito una laurea triennale o magistrale in Scienze Biologiche, Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura, Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali, Medicina Veterinaria, e avere buona conoscenza dell’inglese e un atteggiamento curioso e orientato alla soluzione dei problemi e occhio per i dettagli. Massimo 35 anni. Previsto contratto a termine con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.