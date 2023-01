Studente friulano premiato a Porto Rico per la sua start up sostenibile

Paolo Licata, originario di Cervignano, è “Alumnus of the year”.

Studente dell’anno, anzi, “Alumnus of the year”, premio ricevuto nientemeno che a San Juan, Porto Rico, nell’ambito dell’Enactus World Cup 2022: lui è Paolo Licata, 25 anni, originario di Cervignano del Friuli.

Il prestigioso riconoscimento l’ha ottenuto grazie al progetto di start up che ha realizzato all’Università di Udine. San Juan ha ospitato l’evento che ha riunito studenti e accademici da 60 Paesi del mondo. Licata si è portato a casa il premio “Alumnus of the year” nella categoria under 30.

Il progetto con il quale ha concorso al premio di Enactus, rete internazionale che ha l’ambizione di ispirare studenti di tutto il mondo, si chiama Co2nvert,e prevede la creazione di profumi da etanolo sostenibile realizzato attraverso la conversione della Co2.

“Premiato per aver avuto attorno a me persone fantastiche che credono alle mie idee folli, mi supportano e accompagnano in questo viaggio di avventura, esperienze ma soprattutto emozioni”, ha commentato lo stesso Licata.