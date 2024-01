Due concerti a Prato Carnico per salutare il nuovo anno

L’auditorium comunale di Prato Carnico si accenderà ancora una volta per ospitare due concerti inseriti nella rassegna “Nadâl in Cjanâl”. La manifestazione pensata per il periodo delle festività natalizie è organizzata dal Comune di Prato Carnico in collaborazione con la Pro Loco, le Associazioni, le attività produttive e commerciali della Val Pesarina.

Dopo le iniziative di fine anno, molto apprezzate e che hanno avuto un grande riscontro da parte del numeroso pubblico presente, due proposte particolari per iniziare nel migliore dei modi questo nuovo anno.

Giovedì 4 gennaio | ore 20.30

Darint in concerto

Auditorium comunale Pieria di Prato Carnico

Il duo carnico Darint (Alvise Nodale e Veronica Urban) in un concerto che propone un repertorio principalmente di folk irlandese acustico, che spazia dalle ballate alle Jigs strumentali, passando per le Sea Songs, con alcune incursioni nel folk inglese e scozzese. Ci sarà spazio per qualche assaggio di sonorità carniche. Con Alvise Nodale – voce, chitarra, bouzouki e Veronica Urban – voce, tin whistle

Sabato 6 gennaio | ore 20.30

Paolo Forte in concerto

Auditorium comunale Pieria di Prato Carnico

Il fisarmonicista e fisarmonicante Paolo Forte ci accompagna in un viaggio sonoro attraverso composizioni originali alternate a brani tradizionali provenienti dalle culture mediorientali. Un racconto musicale ricco di suggestione, variegato, dalle danze più movimentate fino alla ricerca del suono sfiorando quasi il minimalismo.

La rassegna Nadâl in Cjanâl

“Con la rassegna Nadâl in Cjanâl abbiamo voluto offrire molte e diverse opportunità di intrattenimento e di iniziative culturali per allietare i residenti, i turisti e visitatori che hanno soggiornato sul nostro territorio – commenta Gino Capellari, Assessore alla cultura del Comune di Prato Carnico – . Siamo soddisfatti delle presenze e delle adesioni agli eventi e agli spettacoli organizzati per il periodo delle festività di Natale e che hanno animato la nostra bellissima valle. Concerti gospel e di musica folk, presentazione di libri, passeggiate al lume di candela e apertura dei musei per accontentare un pubblico diverso, portando avanti l’obiettivo di creare associazione e comunità. Da parte dell’amministrazione comunale i migliori auguri per un buon anno, un ant plen di furtuna e cun buina luna”.

Fino al 7 gennaio sono visitabili il “Museo dell’orologeria di Pesariis” dove si può ammirare anche la mostra fotografica il “Rin.Toc.co del Tempo”, omaggio a Luigi Monaci fotografo pesarina, e il museo di “Casa Bruseschi” a Pesariis.