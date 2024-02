Immaginare uno sviluppo della montagna senza neve.

Giovedì 15 febbraio alle ore 16 si terrà presso l’Auditorium del Comune di Prato Carnico l’evento di presentazione del progetto “Beyond Snow – Oltre la neve”: il progetto, finanziato dal programma europeo Interreg – Alpine Space, unisce in collaborazione 13 aree pilota dell’arco alpino, al fine di creare esempi di sviluppo per gli scenari montani “senza neve” ossia alla luce della crisi climatica.

In particolare, il progetto punta a favorire la resilienza socio-economica delle piccole stazioni turistiche montane per mantenere o addirittura aumentare la loro attrattiva per residenti e turisti. Tali obiettivi si sposano con quelli del piano di sviluppo della comprensorio “Carnia 2030” e vorrebbero rendere l’intera Val Pesarina, area pilota individuata per la Carnia, apripista di uno progresso al passo con le sfide attuali e future.

In tale sede verranno presentati i ricercatori titolari del Progetto (Eurach Research, di Bolzano), le organizzazioni coinvolte (Arpa FVG, Università di Trieste, Promoturismo FVG) e le attività che si svolgeranno nei prossimi mesi, ovvero l’analisi di sensibilità e il processo partecipativo guidato dal Professor Rocco Scolozzi, specialista in studi sul futuro dell’Università di Trento.

L’invito è aperto a tutti gli interessati e in particolar modo agli abitanti della Val Pesarina e del comprensorio carnico, nonché ai giovani di tutte le fasce d’età. Per favorire la massima inclusione, l’evento sarà registrato e conseguentemente pubblicato sul sito istituzionale della Comunità di montagna della Carnia, partner del progetto. Sarà possibile anche partecipare online tramite collegamento Zoom al link https://rb.gy/j63gs9