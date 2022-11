Aurora Ramazzotti a Sauris

Aurora Ramazzotti si è concessa qualche giorno di relax a Sauris, assieme al suo compagno Goffredo Cerza, ma nemmeno la bellezza della natura può attenuare alcune paure, quelle legate alla gravidanza.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, infatti, è in dolce attesa e oggi, mentre faceva colazione, ha deciso di parlare della sua condizione, condividendo con le follower i suoi timori e i suoi dubbi. “Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti. Tutte le paure che non si manifestano di giorno, me le ricorda il mio inconscio di notte. Poi svegliandomi tre o quattro volte per andare in bagno o ne incomincio uno nuovo oppure faccio il sequel di quello appena finito. E’ normale?”. “Normalissimo” l’hanno rassicurata tutte, raccontando le loro esperienze personali e strappandole anche qualche sorriso.