Calciatori e donatori di sangue: Sutrio vince la Coppa Dono

Sutrio vince la prima edizione della Coppa Dono.

La società sportiva Mobilieri Sutrio ha vinto la prima edizione della Coppa Dono, il concorso ideato dall’Afds in collaborazione con la Lnd-Figc che prevede l’assegnazione di punti, corrispondenti ad altrettante donazioni di sangue, alle squadre del Campionato di calcio Dilettanti della provincia di Udine.

I donatori iscritti tra gennaio e giugno scorsi sono stati 601 e le donazioni collegate 572, sangue intero o plasma, per un totale di 808 punti che sono stati assegnati a 45 società calcistiche. Alla formazione carnica vanno 3.500 euro in buoni per materiale sportivo, avendo conquistato non solo il primo posto in classifica, ma anche il premio speciale per il numero di donazioni di plasma e quello per il maggior numero di donatori under 28. Al secondo posto si è piazzata la società Varmese, cui va un buono da 1.000 euro, mentre al terzo posto il Centro Sedia Calcio di San Giovanni al Natisone che ha ricevuto un buono da 500 euro.

La cerimonia di consegna dei premi si è svolta all’Udinese Arena alla presenza del presidente dell’Afds provinciale di Udine Roberto Flora e della Lnd-Figc Fvg Ermes Canciani.

Si parte con la seconda edizione.

La premiazione è servita anche per lanciare la seconda edizione del concorso, che si svilupperà per l’intero campionato. Dal 19 settembre 2023 al 12 maggio 2024 tutti i donatori iscritti all’Afds della provincia di Udine, anche di nuova iscrizione, ogni volta che si recheranno a un centro trasfusionale o alle autoemoteche assegneranno un punteggio alla squadra che avranno selezionato sul sito web portaledeldono.it, dove è pubblicato anche il regolamento.

I punti variano: la donazione di sangue intero vale 1, quella di plasma, piastrine e atri derivati 2. Se la squadra avrà almeno 6 sostenitori nati dal 1999 in poi guadagnerà 30 punti extra. Il montepremi è stato confermato in 5.000 euro in buoni acquisto.