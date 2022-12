Caro vita, Tolmezzo in aiuto delle famiglie con un contributo: come chiederlo

Contributo di Tolmezzo

Il Comune di Tolmezzo viene in aiuto alle famiglie con un contributo, una tantum che va a contrastare il caro vita. Le domande vanno presentate entro e non oltre il 28 dicembre, con il beneficio che potrà essere richiesto dalle persone residenti a Tolmezzo e in possesso di un ISEE ordinario o corrente di importo pari o inferiore a 15.000 euro. L’intervento, approvato con delibera di Giunta n. 221 del 5 dicembre scorso, è volto a contrastare gli effetti del caro vita e le spinte inflazionistiche conseguenti all’attuale congiuntura socio-economica che sta incidendo in maniera importante sulla vita quotidiana di molte famiglie.

Per ciascuna richiesta di contributo arrivata nei termini e giudicata ammissibile, l’ammontare del contributo rilasciato dal Comune di Tolmezzo verrà rapportato alla numerosità del nucleo familiare, con cifre che variano dai 120 euro per una persona, ai 240 euro per 5 e più persone, come meglio specificato nel relativo avviso.

L’iniziativa è finanziata con fondi comunali per un importo complessivo di 45.000 euro e, nel caso in cui al termine dell’istruttoria le domande pervenute e ammesse a contributo determinassero un fabbisogno superiore o inferiore rispetto ai fondi a disposizione, gli importi previsti verranno proporzionalmente ridotti o aumentati.

La richiesta di contributo dovrà pervenire al Comune di Tolmezzo entro mercoledì 28 dicembre e potrà essere inviata tramite email all’indirizzo comunale oppure consegnata allo Sportello del Cittadino – piazza XX Settembre, 1 piano terra – aperto dal lunedì al venerdì mattina dalle 8.30 alle 13.00 e il lunedì e giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00. L’avviso e il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune o allo Sportello del Cittadino.