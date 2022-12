Il 2023 sarà ricco di ponti: con 4 giorni di ferie se ne possono fare 32 di vacanza

Le ferie previste per il 2023.

Il 2023 sarà un anno particolarmente ricco per quanto riguarda le ferie e i ponti. Con soli 4 giorni di ferie si ottengono 32 giorni di riposo.

Gennaio, febbraio e marzo.

A gennaio il Capodanno apre il 2023 e viene seguito dall’Epifania, che è un venerdì festivo e consente di anticipare il fine settimana. A febbraio e marzo invece si lavorerà senza sosta.

Aprile, maggio e giugno.

Occorrerà aspettare ad aprile per avere qualche giorno di vacanza. La Pasqua sarà domenica 9 e Pasquetta, o Lunedì dell’Angelo, il 10. Seguirà martedì 25 la Festa della Liberazione, che può essere anticipata dal giorno prima, che è lunedì. A maggio si inizia con l’1, Festa del Lavoro, che cade di lunedì. Mentre nessun altro giorno di vacanza è previsto durante il mese. A giugno il 2, Festa della Repubblica, sarà di venerdì e consentirà di allungare il weekend senza chiedere ferie.

Luglio, agosto e settembre.

Luglio scorrerà liscio senza alcun giorno di vacanza, eccezion fatta per quanti hanno a disposizione ferie arretrate. Occorrerà attendere agosto per godersi martedì 15, Ferragosto, con il ponte che potrà essere anticipato dal lunedì. Anche settembre non avrà giorni festivi.

Ottobre, novembre e dicembre.

Ottobre sarà avaro per quanto concerne eventuali giorni di festa. Nessun ponte o festività. A novembre solo l’1, solennità di Tutti i Santi che cadrà di mercoledì. A dicembre aprirà i giorni festivi l’8, l’Immacolata Concezione, che sarà di venerdì. Si arriverà al 25 e 26, Natale e Santo Stefano, lunedì e martedì.