Scontro tra due auto sulla provinciale, una si ribalta: un ferito

L’incidente intorno alle 17 a San Canzian d’Isonzo.

Incidente questo pomeriggio a San Canzian d’Isonzo. E’ accaduto intorno alle 17 quando, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate sulla provinciale 20, all’altezza di via del Revoc. A seguito dell’impatto uno dei due mezzi si è ribaltato su un fianco.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi che hanno prestato le prime cure alla persona ferita, trasportandola poi all’ospedale in ambulanza. Presenti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e della zona dell’incidente. La polizia invece si è occupata dei rilievi per stabilire l’esatta dinamica dello scontro.