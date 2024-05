Le previsioni del traffico in occasione della Pentecoste.

Saranno cinque giorni da “bollino giallo” su parte della rete di Autostrade Alto Adriatico. Le previsioni da parte della Concessionaria parlano di traffico sostenuto a partire dalla giornata di venerdì 17 maggio quando i transiti (anche a causa del ritorno dei mezzi commerciali verso il Centro Est Europa) cominceranno ad aumentare in direzione Trieste sia sulla A4 sia sulla A57, con possibili rallentamenti e code sul tratto Terraglio-Bivio A57/A27 nel corso della mattinata e in prossimità degli svincoli in direzione delle località balneari lungo l’autostrada A4 (Venezia – Trieste) nel corso del pomeriggio. Uno scenario – per quanto riguarda la A4 e sempre in direzione Trieste – che si ripeterà anche nella giornata di sabato 18, mentre domenica 19 il traffico dovrebbe mantenersi sostenuto solo nell’arco della mattinata lungo la stessa direttrice.

Come detto, i flussi continueranno ad insistere anche lunedì 20 e martedì 21 anche per l’arrivo dei mezzi pesanti dai confini e per i primi rientri dei turisti d’Oltralpe, dinamica che comporterà nella giornata di lunedì traffico sostenuto sulla A4 in direzione Venezia al mattino e al pomeriggio in direzione Trieste e sulla A28 in direzione Portogruaro. Martedì gli ultimi rientri dalla Pentecoste comporteranno ancora traffico con possibili rallentamenti lungo la carreggiata Venezia – Trieste.