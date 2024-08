Tanti turisti in montagna, in Alto Friuli attivata l’automedica

L’automedica sarà attiva in queste giornate di traffico intenso e di afflusso turistico continuo

La Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Tolmezzo informa che nelle notti dei giorni 14, 15, 16, 24 e 25 agosto verrà attivato il servizio di automedica per l’area dell’Alto Friuli, in particolare nel territorio da Gemona alla Carnia e al Canal del Ferro. Il servizio è attivo nelle ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e coprirà il tratto autostradale compreso tra Gemona e Tarvisio.

L’automedica sarà localizzata a Tolmezzo ed il medico di servizio sarà di supporto all’interno del Dipartimento di Emergenza nel periodo di non utilizzo dell’automedica; sarà inoltre utilizzata anche come supporto alle ambulanze ALS dislocate nelle parti più periferiche come Sappada e Tarvisio.

Per coprire maggiormente l’area montana in queste giornate di traffico intenso e di afflusso turistico continuo, fondamentale si è rivelata la collaborazione tra diversi enti e servizi : il “Servizio Volontario Emergenza Plodn“ (SVEP) che fornisce il mezzo e l’autista, la Centrale Operativa SORES che attiva il servizio stesso, e le Strutture Operative Complesse di Anestesia e Pronto Soccorso Medicina d’Urgenza del presidio ospedaliero carnico con la dotazione di personale medico con particolare esperienza di emergenza territoriale.

“Ringrazio le varie componenti per la disponibilità fornita: riusciamo in questo modo a offrire un servizio ulteriore in queste giornate di intenso afflusso verso le diverse località montane”, ha commentato il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero di Tolmezzo, Loris D’Orlando.