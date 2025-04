Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 27 aprile

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

La giornata di domenica 27 aprile si presenterà all’insegna di un tempo generalmente variabile in Friuli Venezia Giulia.

Sui rilievi montuosi il cielo sarà variabile o nuvoloso per gran parte della giornata. Nel pomeriggio, sulle Prealpi, non si esclude la possibilità di qualche breve e isolato rovescio, seppur di scarsa intensità. In pianura, il tempo sarà da variabile a poco nuvoloso, mentre sulla costa e sulla bassa pianura orientale prevarranno ampie schiarite, fino a condizioni di cielo sereno nelle ore centrali.

I venti saranno presenti soprattutto lungo la fascia costiera e nelle aree orientali, dove soffierà una Bora moderata. A Trieste, nella notte tra domenica e lunedì, il vento potrebbe rinforzare ulteriormente, risultando sostenuto.

Per quanto riguarda le temperature, in pianura le minime si attesteranno tra i 10 e i 13°C, con massime comprese tra i 20 e i 23°C. Lungo la costa i valori minimi saranno leggermente superiori, tra i 13 e i 16°C, mentre le massime si fermeranno tra i 18 e i 20°C, mitigate dalla brezza marina.