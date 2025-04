Mondo Mizuki Mondo Yokai: inaugurata la mostra a Casa Cavazzini

La mostra sarà visitabile fino al 30 agosto.

È stata inaugurata questo pomeriggio a Casa Cavazzini la mostra Mondo Mizuki Mondo Yokai, organizzata all’interno della cornice di Far East Film Festival con la collaborazione della Regione FVG e del Comune di Udine.

Alla cerimonia, partecipata da circa 200 persone e introdotta da Sabrina Baracetti del FEFF, è intervenuto anche l’assessore alla Cultura Federico Pirone:” Siamo molto felici e orgogliosi di poter accogliere questa mostra a Casa Cavazzini, il nostro Museo di Arte Contemporanea che si apre e si interroga sulle città del genere umano. E a proposito di questo non si può non notare come in questi giorni Udine possegga una atmosfera unica e dal profondo significato, quello della comunicazione tra popoli e culture”.

“Questo sogno e questa visione sono necessarie perchè, come dimostra questa esposizione, a tutte le latitudini ci sono varie forme di vivere il proprio tempo e vivere l’altro, ma siamo felici di osservare che le similitudini sono più forti di quello che ci distingue – continua l’assessore – . Una riflessione che assume ancora più valore oggi, nel giorno in cui salutiamo Papa Francesco, un uomo che ha sempre cercato l’unione e il dialogo. Questi sono anche i nostri valori e vogliamo che Udine non vi rinunci mai, dando il proprio contributo e abbracciando le differenze e le similitudini che popolano il nostro mondo. Grazie al Far East per essere un patrimonio della nostra città”. La mostra rimarrà visitabile fino al 30 agosto.