Il Forum Iulii sfida il Parabiago nella finale di Coppa Conference 

Finale di Coppa Conference serie A di rugby femminile.

La Finale di Coppa Conference serie A di rugby femminile tra Forum Iulii e Rugby Parabiago si giocherà a Thiene (Vicenza), presso la Cittadella dello Sport, domenica 27 aprile alle ore 14:00. La partita sarà un vero e proprio evento sportivo, con due squadre di alto livello che si sfideranno per conquistare il titolo di campione.

“Questa finale è il risultato di un lavoro duro e costante fatto dalle nostre giocatrici e dagli allenatori“, ha dichiarato il presidente Giancarlo Stocco. “Siamo orgogliosi di aver raggiunto questa Finale della competizione e siamo determinati a fare il possibile per vincere il titolo. La nostra squadra è pronta e motivata, e siamo sicuri che darà il massimo per conquistare la vittoria”.

Il Forum Iulii ha dimostrato una grande crescita e determinazione durante tutta la stagione, e la finale di Coppa Conference sarà un’ottima occasione per dimostrare la propria forza e abilità. La squadra è composta da giocatrici giovani e talentuose, che hanno lavorato sodo per raggiungere questo obiettivo.

La Rugby Parabiago, invece, è una squadra esperta e ben organizzata, che ha già dimostrato la propria forza in passato. La partita sarà quindi un vero e proprio test per entrambe le squadre, che dovranno dare il massimo per conquistare la vittoria.