Dal Friuli ai funerali di Papa Francesco, l’emozione dei giovani

Moltissimi i giovani del Friuli ai funerali di Papa Francesco.

Un fiume di giovani friulani ha invaso in questi giorni la capitale: sono circa 1.400 i ragazzi giunti da tutto il Friuli Venezia Giulia per partecipare al Giubileo degli adolescenti e rendere omaggio a Papa Francesco nel giorno del suo funerale. Tra loro, duecento sono partiti con la Pastorale giovanile della Diocesi di Udine, accompagnati dall’arcivescovo monsignor Riccardo Lamba.

Questa mattina presto, i ragazzi si sono messi in cammino dalla Parrocchia di Gesù Divino Lavoratore, nella zona sud di Roma. I giovani hanno raggiunto via della Conciliazione, dove, circondati da una folla proveniente da tutto il mondo, hanno assistito alla cerimonia funebre trasmessa sui maxischermi.

La cerimonia ha rappresentato per i giovani un momento di profonda riflessione, vissuto tra il silenzio, la preghiera e il senso di comunione universale che il Papa aveva saputo ispirare durante il suo pontificato. Nonostante la fatica del viaggio e le difficoltà logistiche, l’esperienza è stata affrontata con spirito giubilare, unendo il desiderio di fede alla gioia della scoperta.

Maxischermo anche al Duomo di Pordenone.

Anche in Friuli, per chi non ha potuto essere fisicamente a Roma, si sono svolte diverse iniziative di preghiera e partecipazione. In particolare, questa mattina a Pordenone, numerosi fedeli si sono ritrovati nel Duomo di San Marco per seguire in diretta, attraverso un maxischermo, le esequie di Papa Francesco.

Il Duomo si è trasformato in uno spazio di silenzio e meditazione. L’atmosfera raccolta è stata sottolineata dalle parole del parroco, don Orioldo Marson, che ha invitato i presenti a vivere quel momento come un’occasione di preghiera, silenzio e condivisione, in comunione con tutti coloro che, a Roma e nel mondo, stavano partecipando alla celebrazione esequiale.