Buongiorno Caffè! Lo storico bar di Tolmezzo riparte con una marcia in più

Il Buongiorno Caffè di Tolmezzo.

Sono più cariche che mai le due nuove gestrici dello storico bar in piazza Mazzini, di fronte alla chiesa di Santa Caterina a Tolmezzo. Nuovo look, nuove ambizioni e anche una nuova insegna. Il 3 marzo scorso infatti quello che è stato per anni e per diverse gestioni un significativo punto di ritrovo, l’ex ‘Carpe Diem’ è diventato ‘Buongiorno Caffè ‘.

Autrici di questa nuova entusiasmante impresa sono Francesca Caporale, 37 anni già dipendente dello stesso locale per quasi vent’anni e Shary Kopac, 30 anni, l’amica e collega che ha gestito il locale prima della chiusura nel periodo pandemico. L’entusiasmo e la voglia di abbracciare le esigenze della clientela è molto forte, tanto da portare Francesca e Shary a selezionare solo i prodotti migliori. “Abbiamo una grande carica e tanta forza di volontà – spiega Francesca – vogliamo dare ai nostri clienti solo i prodotti migliori. Puntiamo tutto sulle nostre colazioni e sugli aperitivi”, continua Francesca.

L’ingrediente principale per quella che si prospetta essere una scelta vincente, è quella complicità, quell’empatia data sia dai tanti anni trascorsi assieme a livello professionale, sia dalla grande amicizia che in seguito ne è nata. Un ambiente fresco, giovane, di un centinaio di metri quadrati che resterà aperto ogni giorno fino alle 21. Grandi progetti inoltre, bollono il pentola in occasione dell’adunata degli Alpini, che quest’anno verrà ospitata proprio dalla nostra regione. “Abbiamo in previsione di fare un grande evento in onore agli Alpini, a ridosso di metà maggio, con paella, musica e tanto, tanto divertimento”, conclude Francesca.