Colta da un malore nella vasca da bagno, muore a soli 27 anni

La giovane è morta all’ospedale di Udine.

Si trovava nella vasca da bagno di casa quando la giovane, una ragazza di 27 anni, è stata colta da un malore. E’ successo ieri a Colloredo di Monte Albano e a dare l’allarme è stato il compagno della ragazza.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, che si sono resi subito conto delle gravi condizioni della giovane. Dopo le prime cure sul posto, la 27enne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Udine, dove purtroppo è deceduta.

Per capire cosa sia esattamente accaduto sono attualmente in corso le indagini da parte dei carabinieri. Informato anche magistrato di turno e probabilmente sarà l’autopsia per determinare la causa del decesso della giovane.