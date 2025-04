Tolmezzo, la Carnia difende il suo Pronto Soccorso: centinaia in piazza contro l’esternalizzazione

La manifestazione a Tolmezzo contro l’esternalizzazione del pronto soccorso.

Centinaia di persone hanno partecipato, lunedì 28 aprile 2025, alla manifestazione a Tolmezzo a difesa del Pronto Soccorso e della sanità pubblica in montagna. Un’ondata di cittadini, amministratori e rappresentanti politici si è radunata nel piazzale sottostante la sede della Comunità di montagna della Carnia, dove il Consiglio comunale di Tolmezzo aveva convocato l’assessore regionale alla Sanità, Riccardo Riccardi, per chiedere chiarimenti sull’esternalizzazione dei servizi medici e infermieristici dedicati ai codici minori del Pronto Soccorso carnico

La protesta, molto partecipata e animata, ha visto la presenza di esponenti politici come Nicola Delli Quadri, responsabile regionale Sanità del Partito Democratico Fvg, il consigliere regionale Massimo Mentil e il consigliere comunale Marco Craighero. Tutti hanno sottolineato l’assenza di reali motivazioni per la scelta di esternalizzare parte del servizio, paventando il rischio di un depotenziamento delle strutture sanitarie montane a vantaggio del capoluogo Udine.

“Il Pronto Soccorso di Tolmezzo non soffre di una carenza di personale tale da giustificare l’esternalizzazione. Semmai è Udine ad avere bisogno di rinforzi” ha dichiarato Delli Quadri, ribadendo che il Partito Democratico era presente “non per strumentalizzare, ma per ascoltare la voce dei cittadini”.

Anche Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg, ha denunciato l’atteggiamento dell’assessore Riccardi, rimasto nella sede della Comunità Montana senza incontrare la piazza: “La sanità pubblica si costruisce sul campo, non con i silenzi”, ha commentato.