La 42° edizione della Camminata in Val Resia.

La tradizionale manifestazione podistica torna a incantare la comunità locale con la 42° Camminata in Val Resia, prevista per giovedì 1° maggio 2025. L’evento, ormai consolidato nel panorama escursionistico della zona, si configura come un’ottima occasione per immergersi nella bellezza dei paesaggi della Val Resia, unendo sport, natura e convivialità.

Percorsi per ogni esigenza

Quest’anno l’organizzazione propone due itinerari differenti: il percorso breve (8 km), ideale per famiglie e partecipanti che desiderano trascorrere una giornata all’aperto in allegria, godendo di un percorso accessibile e ricco di scenari suggestivi; e il percorso avanzato (14 km), pensato per gli atleti e gli escursionisti più esperti, che vogliono mettersi alla prova sfidando se stessi mentre ammirano panorami mozzafiato.

Iscrizioni e partenza per la camminata in Val Resia.

Le iscrizioni apriranno alle ore 8.00 presso il campo sportivo in località “Rop” a Resia. Lo start della camminata è fissato per le ore 10.00, con partenza dallo stesso punto. Durante tutto l’evento, un chiosco gastronomico sarà attivo per garantire ristoro e idratazione ai partecipanti.

Un evento per la comunità

La 42° Camminata in Val Resia rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di escursionismo e podismo, nonché per chi desidera trascorrere una giornata all’insegna del benessere e della natura. Un momento di aggregazione e festa che contribuisce a rafforzare il senso di comunità e a valorizzare il patrimonio naturale della Val Resia.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione via email all’indirizzo asd.valresia@libero.it oppure telefonicamente al numero 3886059065.