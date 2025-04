Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 29 aprile

Il meteo in Friuli Venezia Giulia.

Secondo le previsioni meteo, in Friuli Venezia Giulia, la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili e soleggiate. Sulla pianura e lungo la costa il cielo si presenterà in prevalenza sereno per gran parte della giornata, mentre nella zona montana si osserveranno cieli poco nuvolosi, soprattutto nel pomeriggio, con qualche nube sparsa senza fenomeni significativi.

Nella fascia orientale e sulla costa soffierà un leggero Borino, che a tratti potrà intensificarsi fino a una Bora moderata, mantenendo l’aria piacevolmente fresca nonostante il sole. Le temperature saranno miti e gradevoli: in pianura le minime oscilleranno tra gli 11 e i 13 gradi, mentre le massime raggiungeranno valori compresi tra i 24 e i 26 gradi.

Sulla costa, i valori minimi si attesteranno tra i 15 e i 17 gradi, con massime previste tra i 22 e i 25 gradi. In montagna, a quota 1000 metri si registreranno circa 13 gradi, mentre a 2000 metri le temperature si manterranno attorno ai 6 gradi.