Si può presentare domanda per il contributo sicurezza.

Anche alla luce dei recenti tentativi di effrazione ai danni di esercizi pubblici nel centro di Tolmezzo, la polizia locale ricorda che sono ancora aperti i termini per poter accedere al contributo per l’acquisto e installazione, potenziamento, ampliamento e attivazione di sistemi di sicurezza presso immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali o industriali situate sul territorio.

La scadenza è infatti fissata al 17 novembre 2023 per produrre le spese che saranno ammesse al sostegno a fondo perso, per un minimo di 1500 euro fino ad un massimo di 6000 euro (IVA esclusa), che andrà a coprire l’80% della spesa ammessa. I contributi verranno erogati fino ad esaurimento delle risorse destinate alle finalità del bando.

Gli immobili oggetto dell’intervento devono avere sede nei seguenti Comuni della Comunità di montagna: Amaro, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Comeglians, Enemonzo, Lauco, Ovaro, Paluzza, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Sauris, Socchieve, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

La domanda, soggetta ad imposta di bollo, potrà essere presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo della Comunità di montagna della Carnia, a mezzo raccomandata (indirizzo: COMUNITA’ DI MONTAGNA DELLA CARNIA – VIA CARNIA LIBERA 1944, N. 29 – 33028 TOLMEZZO), via corriere o posta celere entro e non oltre le ore 12:00 del 17 novembre 2023.

Nel caso in cui, invece, la richiesta venga inviata mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC comunita.carnia@certgov.fvg.it o mediante procedura telematica disponibile sul sito dell’Ente (https://www.carnia.comunitafvg.it), il termine ultimo di presentazione è previsto per le ore 24:00 del 17 novembre 2023.

Il bando completo e la modulistica sono scaricabili dal sito della Comunità di montagna della Carnia, nella sezione “Ultime notizie” (link: https://www.carnia.comunitafvg.it/it/bando-contributi-sistemi-di-sicurezza-2023-31383).