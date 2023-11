Incendio a Maniago.

Poco prima delle 23 del 7 novembre 2023 i vigili del fuoco del comando di Pordenone sono intervenuti, con la squadra del distaccamento di Maniago supportata da un’autobotte e un’autoscala giunte dalla sede centrale, a Maniago dove era stato segnalato l’incendio di un’abitazione disabitata con annessa legnaia.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno verificato che all’interno dei locali interessati dall’incendio non vi fossero persone e hanno provveduto ad estinguere le fiamme. Spento l’incendio i pompieri hanno provveduto alla bonifica delle parti andate a fuoco e alla messa in sicurezza delle strutture. Sul posto, per quanto di competenza, i carabinieri.