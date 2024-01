L’innovativo fanale sviluppato in Friuli trionfa al Ces di Las Vegas

Il fanale posteriore premiato al Ces di Las Vegas.

Marelli si è aggiudicata il premio “CES Innovation Award Honoree 2024” per la sua tecnologia Red LASER & Optical Fiber Rear Lamp (fanale posteriore con LASER rosso e fibra ottica). Marelli è il primo produttore in ambito lighting a sviluppare e introdurre nel mercato l’utilizzo del LASER rosso abbinato alla funzionalità delle luci posteriori. Per mettere a punto questo faro, Marelli ha combinato un diodo LASER rosso con fibre ottiche all’interno del fanale. Il risultato è una linea illuminata ultrasottile che lascia ai carmaker la massima flessibilità nella creazione di design esclusivi ed eleganti che rappresentino il loro brand. Il fanale innovativo è stato sviluppato nel Centro di Ricerca e Sviluppo della divisione Automotive Lighting and Sensing di Tolmezzo, centro di eccellenza a livello globale per l’illuminazione posteriore, dove viene anche prodotto.

L’innovazione nel faro posteriore.

Marelli ha sviluppato questa tecnologia per un’azienda tedesca che produce veicoli di alta gamma con esigenze molto specifiche: la richiesta era di ottenere un look notturno unico, utilizzando sottili guide luminose sospese, di diametro non superiore a 1 mm. Le più moderne guide luminose non si adattavano a queste necessità perché hanno un diametro di circa 6 mm e sono in plastica, più pesante delle fibre ottiche, ed esteticamente non idonea per questa applicazione. Le fibre ottiche offrono una maggiore flessibilità in fase di progettazione in quanto consentono di realizzare curve e forme diverse utilizzando la luce e garantendo omogeneità, caratteristiche che non possono essere ottenute con una guida luminosa in plastica di diametro maggiore. Le fibre ottiche decorative occupano poco spazio fornendo al contempo l’impressione di linee multiple illuminate. Possono essere considerate un componente standard che può essere riutilizzato con diverse opzioni di design e posizionamento a 360 gradi intorno alla vettura.

La combinazione di laser e fibra ottica è una soluzione unica, in quanto consente la massima flessibilità per quanto riguarda l’estetica ed è al contempo sostenibile, grazie alla sua efficienza energetica e al peso ridotto. Per ottenere lo stesso risultato di intensità luminosa e omogeneità utilizzando i LED come fonte di luce, il consumo energetico sarebbe tre volte superiore. La tecnologia laser consente inoltre di ottenere un effetto “speckle” (ovvero, “puntini” o “macchioline”) lungo le fibre che conferisce alle luci posteriori un look distintivo mai visto prima nell’illuminazione posteriore automotive. Marelli espone le sue ultime soluzioni tecnologiche, incluso il LASER & Optical Fiber Rear Lamp, a Las Vegas, USA, fino all’11 gennaio 2024 presso il Wynn Hotel, Latour Ballroom 5-6.

L’Automotive Lighting a Tolmezzo.

Riguardo lo stabilimento della divisione Automotive Lighting and Sensing di Marelli di Tolmezzo, il sito industriale realizza sistemi di illuminazione posteriore per vetture alto di gamma per i principali car maker internazionali e include, oltre allo stabilimento produttivo vero e proprio, il padiglione dedicato alla produzione di elettronica per fanali posteriori a LED per auto, il centro di Ricerca e Sviluppo e l’officina per la produzione di stampi (Toolshop).

Il comprensorio industriale di Tolmezzo, nato nel 1969, si estende oggi su 102.500 mq dei quali oltre 45.000 mq coperti, e occupa circa 800 persone. Negli ultimi anni si è attestato su una media di circa 4 milioni di fanali prodotti all’anno. Il Centro di Ricerca e Sviluppo, inoltre, dal 2000 a oggi ha progettato circa 320 tipologie di fanali diversi per circa 200 modelli di vetture, e ha introdotto importanti innovazioni di prodotto, tra cui i fanali con effetti a “tenda di luce”, 3D e altre soluzioni dinamiche di illuminazione.