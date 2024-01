Una borsa di studio per gli studenti meritevoli di Fiume Veneto

La borsa di studio a Fiume Veneto.

Anche per l’anno scolastico 2023 /24 gli studenti residenti nel comune di Fiume Veneto, che si saranno particolarmente distinti per impegno e risultati conseguiti al termine del ciclo scolastico, potranno ottenere un riconoscimento messo a disposizione dall’amministrazione comunale. Una borsa di studio senza vincolo di spesa rivolta a chi avrà conseguito i 10/10 per la scuola secondaria di primo grado o i 100/100 per quella di secondo grado, al termine del ciclo di studi.

Con il bilancio di previsione appena approvato, infatti, l’amministrazione comunale ha destinato 5 mila euro per il finanziamento di un apposito bando, che verrà prossimamente approvato dalla giunta comunale, nel quale saranno definite tempistiche, modalità di partecipazione ed importi.

“La borsa di studio per studenti meritevoli – dichiara il sindaco Jessica Canton – è un’iniziativa che abbiamo introdotto nel 2022 della quale siamo particolarmente soddisfatti, visti i riscontri molto positivi delle precedenti due edizioni. L’obiettivo è la valorizzazione dei nostri giovani studenti, distintisi per impegno e risultati conseguiti al termine della scuola secondaria di primo e secondo grado, per stimolare ed accrescere l’interesse a conseguire un più elevato livello di formazione culturale e professionale“.

Lo studio, la scuola e l’istruzione – conclude il Sindaco Canton – sono senza alcun dubbio uno strumento essenziale in una società, per migliorare la qualità della propria vita e della comunità e come mezzo di affermazione personale.”