Furto a Tolmezzo.

Prima hanno rubato il camion del Comune, poi lo hanno usato per sfondare la saracinesca di un’attività commerciale di Tolmezzo, mettendo a segno un furto di 12 bici dal valore di circa 20mila euro. I carabinieri di Paluzza, infatti, sono intervenuti in via Grialba 35, presso il negozio di articoli sportivi BikeSki Store, gestito da un 38enne del posto, dove ignoti, attorno a mezzanotte, usando l’autocarro hanno distrutto la serranda portando via le due ruote in esposizione e dandosi poi alla fuga.

Nel frattempo, oggi attorno alle 16.30, gli uomini dell’Arma di Tolmezzo sono stati chiamati al deposito comunale di via Rivoli Bianchi dove è stato segnalata la sparizione di un camion Iveco (valore circa 20mila euro), che era posteggiato all’esterno del deposito e non è ancora stato ritrovato. Verosimilmente si tratta del mezzo usato per il furto nel negozio. La zona, a quanto pare, è sprovvista di telecamere.