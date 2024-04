Quanto costerà andare quest’estate in Slovenia e in Croazia

Prezzi e costi di una vacanza in Croazia e in Slovenia per l’estate 2024.

La bella stagione si avvicina e le giornate piene di sole di questa settimana fanno già venir voglia di organizzare la tanto attesa vacanza: ma quanto costerà quest’estate andare in ferie in Slovenia o in Croazia, una delle mete preferite da friulani e non solo?

Innanzitutto, consideriamo il viaggio: se è vero che sia in Slovenia sia in Croazia i prezzi del carburante sono inferiori rispetto all’Italia, bisogna però tenere a mente che l’anno scorso, il Governo di Lubiana ha aumentato il prezzo della vignetta (che era fermo da dieci anni) del 6,8%. L’aumento è comunque contenuto: 1 euro per le auto e 50 centesimi per le moto per quella di valore settimanale.

Per quanto riguarda alloggi e spesa alimentare, i due Stati non sono più convenienti come lo erano un tempo: già nel 2023 si era assistito ad un rialzo generalizzato dei prezzi che avevano lasciato stupiti molti turisti (dalle palline di gelato arrivate a 2 euro, allo spritz a 7 euro). Ovviamente, molto dipende anche dalle varie località in cui si decide di andare, ma non si può negare che i costi siano aumentati. D’altronde, solo qualche giorno fa, l’emittente croata N1 ha dedicato un servizio proprio ai rincari e analizzando il carrello della spesa ha rilevato un aumento del 12% rispetto all’anno scorso.

Passando agli alloggi va fatta la stessa precisazione: periodo delle ferie, tipo di struttura ricettiva e località modificano sono fattori rilevanti per i costi da affrontare. L’anno scorso, i media croati avevano stimato che una famiglia di 4 persone potesse arrivare a spendere 1200 euro per una settimana.

E quest’anno? Dando un occhio al sito Booking.com e considerano il periodo “più caldo” dal punto di vista dei prezzi, ma anche uno di quelli in cui più persone hanno ferie (ossia dal 10 al 17 agosto), un appartamento con due camere da letto, per due adulti e due bambini, a Premantura costa dagli 860 euro in su. A Parenzo, la stessa tipologia va dai 700/800 in su. A Portorose, è difficile trovare qualcosa sotto i mille euro.