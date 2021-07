C’è anche Tension, brano dello studio Enjoy di Tolmezzo.

Alzi la mano chi non ha mai acquistato una delle raccolte di tormentoni estivi di un determinato anno. Beh, per tutti gli amanti della dance sta per uscire il 6 agosto prossimo “Hit mania dance estate 2021” per l’etichetta Smilax. Quattro cd, 96 brani tra cui anche “Tension” del duo tutto friulano di dj tolmezzini Studio Enjoy.

La compilation proporrà oltre quattro ore di musica con le hit e i brani di successo dal 1994, tra cui, appunto, l’extended version di “Tension” di Studio Enjoy & Sws, duo di musica elettronica originario di Tolmezzo formatosi nel 2004 da Massimo Ricci (aka Max Wide) e Paolo Prodorutti (aka Taken). Il duo vanta un repertorio musicale vasto e originale e le loro produzioni spaziano con un genere prettamente Edm, influenzati dalle sonorità brasilian bass, future house e slap house che rendono unici i loro set.

