Fiamme sopra Tolmezzo: in fumo undici ettari di bosco

In corso la bonifica dell’incendio a Tolmezzo, in località monte Diverdalce.

Il Corpo forestale regionale è attualmente al lavoro per chiusura di un incendio scoppiato nel tardo pomeriggio di martedì nel territorio del comune di Tolmezzo, in località monte Diverdalce. Si tratta di una elevazione boscosa ma pianeggiante sulla cima, ubicata sopra l’abitato di Cazzaso Nuova e sopra l’altopiano di Curiedi.

L’attività di spegnimento delle fiamme – per cui nella giornata di ieri è stato necessario l’intervento dell’elicottero della Protezione civile regionale, che si è rifornito nel vascone d’acqua presenta a Buttea, nel comune di Lauco – ha visto coinvolti il CFR e i Vigili del fuoco, intervenuti sul posto immediatamente dopo la segnalazione. Presente il personale della Stazione forestale di Tolmezzo, Resia, Villa Santina, Paluzza, Tarvisio e Maniago, oltre che una squadra di volontari dei Vigili del fuoco di Pontebba.

Non è stato semplice operare: il rogo, che ha bruciato complessivamente 11 ettari di bosco misto di latifoglie e abete rosso, è infatti divampato quando il sole era già tramontato e in una zona impervia, dove non era possibile intervenire da terra. Oggi si lavora per portare a termine la bonifica, e l’attenzione resta alta a causa della presenza di punti caldi all’interno del perimetro dell’incendio. In attesa delle piogge previste per il fine settimana il CFR effettuerà ulteriori monitoraggi anche nelle prossime ore, al fine di rilevare eventuali riprese delle fiamme considerato il lungo periodo senza piogge che ha reso il terreno particolarmente secco.