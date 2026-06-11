Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 12 giugno

11 Giugno 2026

di Redazione

Dopo l’ondata di maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia mercoledì, il meteo torna alla stabilità grazie al rinforzo dell’anticiclone. Venerdì 12 giugno, sulla pianura e lungo la costa il cielo si presenterà poco nuvoloso, mentre sulle zone montane la situazione sarà variabile. Nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino, sul Carso e su Trieste soffierà Borino o Bora moderata, destinata poi a lasciare spazio nel corso della giornata all’ingresso delle brezze locali.

Le temperature minime si attesteranno tra 11 e 14 gradi in pianura e tra 15 e 17 gradi lungo la costa, mentre le massime raggiungeranno valori compresi tra 25 e 27 gradi in pianura e tra 23 e 25 gradi sulla fascia costiera. A quota 1000 metri la temperatura sarà di circa 13 gradi, mentre a 2000 metri si registreranno valori intorno ai 7 gradi.

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