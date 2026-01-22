A&T 2000 premia i campioni del riciclo: ora la sfida ambientale entra nelle scuole

La piattaforma educativa di A&T2000 su raccolta differenziata e riciclo.

Numeri importanti, cittadini coinvolti e uno sguardo al futuro: Accademia A&T 2000 conferma il suo successo come piattaforma educativa digitale e punta ora a portare l’educazione al riciclo e alla sostenibilità direttamente nelle scuole. I risultati e le nuove prospettive sono stati presentati il 22 gennaio 2026 nella sede di A&T 2000 S.p.A. a Pozzuolo del Friuli, in occasione della conferenza stampa dedicata anche alla premiazione dei vincitori del concorso “Coltiva la sostenibilità e… Vinci!”.

All’evento hanno partecipato il presidente di A&T 2000, Alberto Rigotto, il direttore generale Walter Giacetti e la responsabile della comunicazione Michela Dosualdo. Erano presenti anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali coinvolte e altri amministratori dei comuni serviti dalla società, per celebrare insieme l’impegno dei cittadini verso pratiche sostenibili e il riciclo.

La piattaforma digitale: formazione e partecipazione

Lanciata a maggio con l’obiettivo di diffondere la cultura delle “3 R” – riduzione, riuso e riciclo – Accademia A&T 2000, sviluppata insieme ad Achab srl società benefit e finanziata dal bando ANCI-CONAI, ha intercettato l’interesse della comunità. La piattaforma ha registrato 821 utenti iscritti, oltre 12.000 visualizzazioni di contenuti e una partecipazione attiva superiore alle aspettative.

L’offerta formativa include videolezioni con Gaia, l’avatar virtuale di A&T 2000, giochi interattivi, quiz, racconti illustrati e docufilm su raccolta differenziata, riciclo e riduzione degli sprechi. Tutti i contenuti sono pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età.

Il concorso “Coltiva la sostenibilità e… Vinci!”

Particolarmente apprezzato è stato il concorso “Coltiva la sostenibilità e… Vinci!”, attivo dal 15 settembre al 15 dicembre 2025. Più di 500 utenti hanno partecipato completando oltre 300 percorsi formativi e generando quasi 1,5 milioni di Ecopunti.

“Accademia A&T 2000 è molto più di un portale web: è un invito concreto a formarsi e agire – ha commentato il presidente Rigotto -. I cittadini dimostrano interesse crescente per la gestione responsabile dei rifiuti e il riciclo, e invitiamo le associazioni a usare la piattaforma nelle loro attività ambientali”.

I vincitori del concorso

Il momento più atteso è stato la premiazione dei cittadini più virtuosi. Alla presenza del vicesindaco di Pasian di Prato Caterina Gravina, dell’assessore di Pavia di Udine Luigi Palandrani e del vicesindaco di Codroipo Giacomo Trevisan, i premi sono stati assegnati ai tre vincitori:

Nicolas Picco (Pasian di Prato) – bicicletta elettrica

Francesco Fallica (Pavia di Udine) – smartphone ricondizionato

Ester Mantoani (Codroipo) – smartphone ricondizionato

I premi riflettono la filosofia del progetto: promuovere la mobilità sostenibile e il riuso dei dispositivi elettronici per allungarne il ciclo di vita.

Il futuro nelle scuole: “Semi di Futuro”

Ora lo sguardo è rivolto al mondo scolastico. Parte il progetto biennale “Semi di Futuro”, che coinvolgerà 343 classi e oltre 5.700 studenti delle scuole di ogni ordine e grado dei comuni serviti. Il percorso prevede laboratori didattici in presenza, adattati all’età degli alunni, un concorso a quiz e l’iniziativa “Fai fiorire il futuro: premia la tua scuola”, che rafforza il legame tra scuole e comunità.

Attraverso la piattaforma, le comunità potranno sostenere direttamente le proprie scuole, creando un circolo virtuoso di apprendimento intergenerazionale e diffondendo buone pratiche di raccolta differenziata e riciclo.