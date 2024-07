Tappa a Caneva di Tolmezzo, per Kamish-Bike, spettacolo in bicicletta di Carnia a ruota libera per bambini.

Dopo il debutto a Forni di Sotto, la rassegna teatrale diffusa Carnia A Ruota Libera farà tappa sabato 20 luglio (ore 17) a Caneva di Tolmezzo per Kamishi-Bike, spettacolo itinerante in bicicletta dedicato ai bambini dai 4 anni in su.

Prodotto dal CTA di Gorizia Kamishi-Bike è uno spettacolo sul modello del kamishibai giapponese: un piccolo tragitto intimo, di recupero del senso di un viaggio lento, del rapporto uomo-natura; la riscoperta del paesaggio e del senso di comunità e socialità.

In sella ad una bicicletta che si trasforma in teatrino l’attrice Serena Di Blasio diventa cantastorie e ad ogni tappa racconta, accompagnandosi anche con musica e immagini. Forte in discesa racconta di un padre, Gelindo, e sua figlia Clodovea: lui è guardiano del bosco mentre lei vorrebbe vedere il mare. Una storia dedicata ai sogni e alla felicità che a volte può nascondersi dietro l’angolo. Il mostro dei cespugli è invece una storia sul coraggio e la capacità di andare oltre le proprie paure; il protagonista è Luigino, un bambino che va sempre in vacanza dai nonni in campagna, un posto dove trova felicità e divertimento ma abitato da “presenze” notturne che non lo lasciano dormire bene… Infine, Due amiche è una storia scritta da Serena Di Blasio e narra le vicende di una bambina che si trasferisce lontano da casa e solo grazie all’aiuto di una coetanea troverà il coraggio per affrontare il cambiamento e le difficoltà.

Spettacolo in due tappe.

Lo spettacolo si svolgerà in 2 tappe con partenza alle 17 da via Verzegnis. È prevista la partecipazione di massimo 50 persone munite di bicicletta propria, per prenotazioni contattare l’ERT. In caso di maltempo lo spettacolo andrà in scena al Centro Servizi Museale di Tolmezzo (Via della Vittoria 4).

Carnia A Ruota Libera è una rassegna teatrale diffusa per il pubblico delle famiglie promossa da Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, Comunità di montagna della Carnia e Comuni aderenti. Il territorio della Carnia, il suo ambiente e i suoi borghi sono il palcoscenico naturale di spettacoli di teatro di figura, narrazione e performance itineranti in bicicletta. Informazioni: biglietto unico 5 euro. La partecipazione è gratuita per i bambini fino ai 2 anni.