È il giorno dei Thirty Seconds To Mars: Gorizia pronta per il grande concerto

Il concerto dei Thirty Seconds To Mars a Gorizia.

Mancano ormai solo poche ore a uno dei concerti internazionali più attesi della stagione e del cartellone di eventi di “GO!2025”: i Thirty Seconds To Mars si esibiranno questa sera in un concerto imperdibile giovedì 3 luglio, a Casa Rossa Arena di Gorizia (apertura porte ore 18:30, opening act Les Votives ore 20:00, inizio concerto ore 21:00), organizzato in collaborazione con PromoTurismoFVG, il Comune di Gorizia, FVG Music Live e VignaPR.

Dopo mesi di attesa e anticipazione, i Thirty Seconds To Mars di Jared e Shannon Leto stanno per arrivare in città, per un imperdibile concerto senza confini alla Casa Rossa Arena, che vedrà migliaia di fan da tutta Europa saltare e cantare le più grandi hit della band statunitense. Formatisi a Los Angeles nel 1998 e capitanata dai fratelli Jared Leto (voce e chitarra) e Shannon Leto (batteria), i Thirty Seconds to Mars sono una delle più importanti band rock alternative del nuovo millennio, che si è caratterizzata per i testi riflessivi, le atmosfere epiche e la mescolanza di influenze musicali, che spaziano dal rock alternativo, al pop, all’elettronica e altre commistioni di generi.

Dopo il successo dell’ultimo album “It’s the end of the world, but it’s a beautiful day” e del conseguente tour nelle principali arene di tutto il mondo, a grande richiesta oggi i Thirty Seconds to Mars sono tornati in un tour Europeo che li sta portando nelle principali rassegne e festival del vecchio continente. E dopo le prime, emozionanti tappe in Kazakistan, Polonia e Germania, la band dei fratelli Leto arriva in Italia: prima con una fermata a Milano, mentre Gorizia si prepara all’unica data nel Nord Est.

Una carriera lunga oltre 20 anni

Il concerto sarà la migliore occasione per ascoltare dal vivo i loro iconici brani pubblicati in poco più di 20 anni di carriera da Jared e Shannon Leto e i brani dell’ultimo disco, che ha inaugurato una nuova era per la band, esplorando i lati più oscuri dell’esperienza umana, ma anche la speranza, ricordando che anche di fronte a ostacoli apparentemente impossibili, c’è ancora bellezza da trovare nel mondo. “Stuck”, il singolo che ha anticipato l’uscita dell’ultimo disco ha debuttato ufficialmente al numero 1 della classifica delle radio alternative e ha raggiunto la top 10 in Italia, segnando la più rapida scalata della carriera della band nel nostro paese. In testa alla classifica dell’AirPlay tedesco, “Seasons”, singolo dell’ultimo tour mondiale nelle arene, che si chiede se siamo in grado di accettare il cambiamento mentre attraversiamo le diverse stagioni della vita.

Oltre alla loro musica e ai loro concerti, i Thirty Seconds to Mars si sono distinti anche per i videoclip innovativi, spesso diretti dallo stesso Jared Leto, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo anche come attore (My So-Called Life, Requiem for a Dream, Fight Club, Panic Room, American Psycho, Chapter 27 – L’assassinio di John Lennon, Dallas Buyers Club in cui riceve il Golden Globe, Suicide Squad e tanti altri).