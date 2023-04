Addio a don Leonarduzzi.

Si è spento sabato a 78 anni don Leonardo Leonarduzzi, per tutti don Leo, anima della Comunità Rinascita di Tolmezzo e fino al 2021 parroco a Caneva. Costretto sulla sedia a rotelle da oltre 30 anni, senza mai perdere la forza d’animo, recentemente le sue condizioni di salute si erano aggravate.

Nato a Bueriis di Magnano in Riviera nel 1945, don Leo fu ordinato sacerdote nel 1969 dall’arcivescovo monsignor Zaffonato. Nel corso degli anni, don Leonarduzzi operò a Udine, in particolare nelle Parrocchie del Cristo, di San Paolino e di San Rocco e fu anche vice-rettore del seminario di Castellerio.

Nel 1991 una grave malattia lo costrinse sulla sedia a rotelle e in quell’occasione si avvicinò alla Comunità Rinascita di Tolmezzo, cooperativa sociale che opera per l’inclusione socio-lavorativa di persone con disabilità. Della Comunità don Leo è stato animatore e responsabile, tanto da farne una ragione di vita, nonché luogo di residenza, per oltre trent’anni. Nel 1996 l’arcivescovo Battisti nominò don Leonarduzzi parroco di Caneva di Tolmezzo, Parrocchia che don Leo amministrò fino al 2021.

Le esequie saranno presiedute dall’arcivescovo oggi, mercoledì 12 aprile alle 15.30 nella chiesa di San Nicolò a Caneva di Tolmezzo. Molti i messaggi di cordoglio per la perdita, arrivati dalle tante persone che hanno incrociato il suo percorso.