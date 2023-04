Incidente a San Vito di Fagagna.

Un uomo è stato soccorso dai sanitari questa mattina a San Vito di Fagagna, a Ruscletto, intorno alle 5:30, dopo aver perso il controllo della vettura che stava conducendo, all’altezza di via San Daniele.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e l’automedica proveniente da Udine.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico l’uomo che è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. L’incidente stradale, che non ha coinvolto altri mezzi, è stato causato probabilmente da un malore occorsogli mentre era alla guida della vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine (carabinieri della Compagnia di Udine) per tutti gli accertamenti di rito.