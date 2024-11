Al Museo Carnico si accende la magia del Natale: le iniziative per le festività

Le iniziative di Natale al Museo Carnico.

A Natale il Museo Carnico si trasforma in un luogo dove le tradizioni prendono vita e dove creatività, sapori e magia natalizia si fondono, accogliendo le feste con diverse attività.

Fino al 4 dicembre, restano aperte le prenotazioni per i laboratori dedicati ai bambini dai 5 agli 11 anni, proposti per sabato 7 dicembre 2024. Il primo è “Mani in pasta… Pasticcieri al Museo!”: dalle ore 10 alle 13 i bambini potranno cimentarsi nella realizzazione di golosi biscotti natalizi, grazie alla collaborazione della Pasticceria Manin, e svolgere un’attività creativa dedicata al Natale. La mattinata si chiude con spuntino tutti insieme.

A partire dalle ore 14:30, spazio alla seconda proposta con “Mosaico!“: sotto la guida di Marisa Molaro di Mosaiclife, i bambini realizzeranno piccoli mosaici. Per partecipare ai laboratori è obbligatoria l’iscrizione scrivendo a info@museocarnico.it o telefonando allo 0433 43233; è prevista una piccola quota di partecipazione.

Inoltre, anche quest’anno grazie alla collaborazione con il Consorzio Boschi Carnici, la facciata di Palazzo Campeis sarà impreziosita da un arco di abete bianco e dal 1 dicembre al via il Calendario dell’Avvento, con grafiche ispirate agli oggetti delle collezioni. Negli spazi esterni del Museo sarà possibile visitare il presepe che rappresenta tutti i Comuni della Carnia.

Durante tutto il periodo natalizio, fino al 7 gennaio 2025 prosegue, infine, la mostra “Il tempo della memoria è il futuro“, che espone per la prima volta al pubblico gli scarpets ideati dai giovani designer internazionali finalisti di ITS Contest 2023-24, con il supporto delle artigiane del progetto “Scarpetti. I scarpets de Cjargne”. Le artigiane saranno a disposizione ogni mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00, nella bottega adiacente alla mostra. Sarà possibile osservare il processo di confezionamento degli scarpets tradizionali con il marchio “Scarpetti” e, se lo si desidera, effettuare un ordine.

A dicembre il Museo è aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio. Orari e informazioni su www.museocarnico.it